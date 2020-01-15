ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Формирование правительства поручат Федсобранию

13:23
  • среда
  • 15 января 2020

С таким предложением выступил Владимир Путин

Президент России Владимир Путин предложил изменить процедуру формирования правительства. Об этом он заявил во время оглашения послания Федеральному собранию.

Путин высказался о сроках президентства
Путин призвал к реформам в сфере образования
Путин распорядился выплачивать маткапитал при рождении первенца

"Сейчас президент лишь получает согласие на назначение председателя правительства, а дальше назначает сам. Предлагаю изменить порядок назначения. Он должен быть следующим: парламент предлагает кандидатуру, а президент не имеет права отклонить предложенную парламентом кандидатуру на посты премьера, его замов и всех министров", - сказал Путин.

По его словам, практически все представленные в Госдуме фракции полагают, что Федеральное собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства. Путин уверен, что основные политические силы страны выступают с патриотических позиций.

Президент считает, что данные изменения повысят роль и значение парламента страны и партий. Кроме того, это сделает более эффективным и содержательным взаимодействие между ветвями власти.

"Убежден, что наша страна не может нормально развиваться в форме парламентской республики. Поэтому за президентом должно сохраняться право определять приоритеты деятельности правительства и право отправлять в отставку членов правительства", - заявил Путин.

Видео: Путин высказался о сроках президентства

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.