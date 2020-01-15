Формирование правительства поручат Федсобранию

С таким предложением выступил Владимир Путин

Президент России Владимир Путин предложил изменить процедуру формирования правительства. Об этом он заявил во время оглашения послания Федеральному собранию.

"Сейчас президент лишь получает согласие на назначение председателя правительства, а дальше назначает сам. Предлагаю изменить порядок назначения. Он должен быть следующим: парламент предлагает кандидатуру, а президент не имеет права отклонить предложенную парламентом кандидатуру на посты премьера, его замов и всех министров", - сказал Путин.

По его словам, практически все представленные в Госдуме фракции полагают, что Федеральное собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства. Путин уверен, что основные политические силы страны выступают с патриотических позиций.

Президент считает, что данные изменения повысят роль и значение парламента страны и партий. Кроме того, это сделает более эффективным и содержательным взаимодействие между ветвями власти.

"Убежден, что наша страна не может нормально развиваться в форме парламентской республики. Поэтому за президентом должно сохраняться право определять приоритеты деятельности правительства и право отправлять в отставку членов правительства", - заявил Путин.

Видео: Путин высказался о сроках президентства

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"