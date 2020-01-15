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Путин предложил провести голосование по изменениям в Конституции

13:30
  • среда
  • 15 января 2020

По его результатам примут окончательное решение

Президент России Владимир Путин предложил вынести на голосование пакет поправок в Конституцию страны.
Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. Онлайн

Эту инициативу он озвучил во время своего послания Федеральному собранию. По итогам голосования будет принято окончательное решение.

"Мнение народа должно быть определяющим", - отметил Путин.

Ранее Путин заявил, что не видит необходимости менять Конституцию, но вынес на обсуждение ряд конституционных поправок. В частности, президент предложил изменить порядок формирования правительства, усилить роль Конституционного суда, ввести возможность отстранять судей по представлению главы государства, прописать требования к главам субъектов федерации, сенаторам, депутатам, министрам, судьям и другим должностным лицам, расширить полномочия местного самоуправления, закрепить принципы справедливого пенсионного обеспечения и индексацию размера МРОТ не ниже прожиточного минимума.

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