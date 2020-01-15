Путин предложил провести голосование по изменениям в Конституции

По его результатам примут окончательное решение

Президент России Владимир Путин предложил вынести на голосование пакет поправок в Конституцию страны.

Эту инициативу он озвучил во время своего послания Федеральному собранию. По итогам голосования будет принято окончательное решение.

"Мнение народа должно быть определяющим", - отметил Путин.

Ранее Путин заявил, что не видит необходимости менять Конституцию, но вынес на обсуждение ряд конституционных поправок. В частности, президент предложил изменить порядок формирования правительства, усилить роль Конституционного суда, ввести возможность отстранять судей по представлению главы государства, прописать требования к главам субъектов федерации, сенаторам, депутатам, министрам, судьям и другим должностным лицам, расширить полномочия местного самоуправления, закрепить принципы справедливого пенсионного обеспечения и индексацию размера МРОТ не ниже прожиточного минимума.

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