Как идет строительство станции "Рижская" Большой кольцевой линии

Станция заложена на глубине 63 метра

На северо-востоке столицы возводят крупный транспортно-пересадочный узел. В него войдёт Большая кольцевая линия и станция "Рижская". Платформу украсят 12 металлических арок, как приглашение войти в город. Такие же есть и в интерьере помещения соседнего Рижского вокзала. Для пассажиров будет удобно пересесть на соседнюю Калужско-Рижскую линию, а также на Московские центральные диаметры.

62 метра под землей — так далеко пришлось зайти строителям "Ржевской". Эта станция глубокого заложения, одна из самых сложных на Большой кольцевой линии. Возводится практически вручную. Сейчас строители продолжают разрабатывать грунт. Сюда не подступиться тяжелой технике.

"Рядом находится действующая станция "Рижская", поэтому ограничение буровых работ везде, то есть очень много ручного труда, то есть взрывать нельзя, приходится отбойными молотками, то есть, считай, вручную. Это вот основная сложность", - рассказал начальник участка ООО "СМУ-6 МЕТРОСТРОЯ" Николай Панов.

Специально для возведения будущей станции БКЛ "Ржевская" была сооружена шахта диаметром 30 метров. Сюда опускаются тоннелепроходческие щиты. Они уже завершили свою проходку в сторону "Шереметьевской". Совсем скоро придут еще два щита со стороны "Стромынки". "Ржевская" - не только одна из самых сложных, но и важнейшая станция БКЛ. Отсюда пассажиры смогут пересаживаться и на поезда Центральных диаметров и на Калужско-Рижскую ветку столичного метрополитена.

"Со строящейся станции пассажиры будут подниматься по 4 эскалаторам и попадать в подходные коридоры, по которым они смогут перейти и спуститься в средний зал ныне действующей станции Рижская", - рассказал начальник участка подземных работ ООО "СМУ-6 МЕТРОСТРОЯ" Сергей Слепцов.

Весь северо-восточный участок Большой кольцевой линии в работе с 2015 года. Он готов уже наполовину. Полностью пройдены перегонные тоннели от "Авиамоторной" до "Стромынки". Все остальные участки тоже строятся по графику. Открытие северо-восточного участка БКЛ позволит не только снизить нагрузку на линии метро, но и значительно сократить интенсивность движения автотранспорта в этой части Москвы.

"У нас Большая кольцевая линия полностью развернута в строительстве на всех участках и очень высока вероятность, что мы ее в 22-23-м году полноценно запустим", - рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Станция Большой кольцевой линии "Ржевская" будет сдана одной из первых. Крупнейший пересадочный узел, объединяющий две ветки московского метро и сразу три центральных диаметра, появится в Москве к 2022 году.

Елена Сахно, Евгений Рыбин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"