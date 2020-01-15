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Подробности гибели младенца в нелегальном приюте в Подмосковье

15:05
  • среда
  • 15 января 2020

Возбуждено уголовное дело

В подмосковном Одинцове выясняют обстоятельства гибели младенца в нелегальном приюте, который размещался в обычной квартире.

Ребёнок родился в конце минувшего года от суррогатной матери. На свет он появился в Чебоксарах, но, когда стало понятно, что у него травма головы, от ребёнка отказались и перевезли его в Подмосковье. Здесь за ним ухаживала няня, уроженка Украины, которая находилась в России нелегально. Она и вызвала полицию, когда младенец не проснулся утром.

Оказалось, что в квартире проживали ещё трое детей, которые ожидали, пока их приёмные родители из-за рубежа оформят необходимые документы, в том числе и для вывоза их из страны. Сейчас полицейские разыскивают хозяина квартиры, который сдал её под приют. Уголовное дело возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности и торговле детьми. Проверят также органы опеки.

"Из юридической компании, которая проводила процедуру суррогатного материнства, истребована вся необходимая документация, в том числе лицензии и договора на оказание услуг по сопровождению суррогатного материнства. Трое находившихся в квартире младенцев изъяты и помещены в медицинские учреждения", – сказала старший помощник руководителя Главного управления (по взаимодействию со средствами массовой информации) СКР Ольга Врадий.

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