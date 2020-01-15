Московские врачи вернули женщине способность ходить

Медики провели сложнейшую операцию

Московские врачи вернули молодой женщине из Мурманска возможность ходить. В клинику имени Кончаловского её привезли в очень тяжёлом состоянии. Поставить правильный диагноз местные медики не смогли, это удалось лишь столичным хирургам.

Вспоминая, как они провели минувший год, супруги Макаренко из Мурманска с трудом сдерживают слезы. Из-за опухоли на позвоночнике женщина едва не попрощалась с возможностью ходить и даже двигаться самостоятельно.

"Таня заболела год назад. И с ноября месяца по апрель месяц её лечили в Мурманске, но результатов положительных не было, и мы вынуждены были приехать в Зеленоград. Состояние было фактически критическое", - рассказал Алексей Макаренко.

Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника выявила у женщины опухоль, сдавившую спинной мозг. Все 6 месяцев, пока в Мурманске Татьяну лечили от радикулита, остеохондроза и переводили из отделения в отделение, опухоль продолжала расти.

"Мы видим вот весь просвет позвоночного канала, он практически выполнен полностью опухолью. Для данной области считается гигантской", - заявил заведующий нейрохирургическим отделением ГКБ им. М.П. Кончаловского Владимир Сериков.

В городскую клиническую больницу имени Кончаловского в Зеленограде Татьяна Макаренко поступила уже с полным отсутствием движения в ногах.

Иного выхода, кроме как пойти на операцию, по мнению врачей, у женщины не было. При этом шансы восстановить функции позвоночника после операции были невелики.

"Сначала мы осуществили доступ, то есть удалили костные структуры. Затем ультразвуком чётко нашли эту опухоль, вскрыли твердую мозговую оболочку, и перед нами оказалась эта опухоль, которую уже с помощью ультразвукового микроскопа мы удаляли с помощью дезинтегратора", - сообщил Сериков.

В ходе операции нейрохирургам полностью удалось убрать опухоль, которая оказалась доброкачественной. Спинной мозг был освобожден, но сильно деформирован из-за новообразования. Чтобы вернуться к самостоятельной жизни и обходиться без помощи близких, Татьяне заново пришлось учиться элементарным вещам. И вот спустя несколько месяцев она сама идет по длинным больничным коридорам, чтобы поблагодарить врачей и медперсонал. От инвалидного кресла, которое ей предложили в регистратуре для удобства передвижения, отказалась категорически.

"Два месяца, чтобы сделать первый шаг. Самостоятельно. Конечно, радость неописуемая. Когда человек имеет, он никогда об этом не задумывается. Дочь мне сказала так: "Мама, у тебя был шанс снова начать учиться ходить, от этого мы и пляшем", - говорит Татьяна.

А в том, что и танцевать она вскоре снова сможет, женщина теперь не сомневается. Насколько сложной была её ситуация и каким безапелляционным диагноз, они с мужем узнали, когда всё самое сложное было уже позади.

Татьяна Сидорова, Андрей Корнилов, Марина Шишлакова. "ТВ Центр".

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