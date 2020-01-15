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Полиции понадобился автобус для задержания нелегалов в Подмосковье

15:03
  • среда
  • 15 января 2020

Группа из Латинской Америки строила жилой комплекс

В подмосковном Дмитрове задержаны нелегальные мигранты из Латинской Америки. Они трудились на строительстве одного из жилых комплексов, передает "ТВ Центр".

Полицейские проверили место пребывания мигрантов, проверили их документы. Чтобы доставить приезжих до отдела полиции, понадобился целый автобус. В отношении восьми человек составлены административные протоколы. Каждый должен будет заплатить штраф в пять тысяч рублей и покинуть страну.

Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы, которая подозревается в организации нелегальной миграции. Сейчас она под подпиской о невыезде. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.

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