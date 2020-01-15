Подари жизнь: на лечение 4-летней Лизы собрали более 2 млн рублей

Денег удалось собрать почти вдвое больше

Более двух миллионов рублей удалось собрать всего за один день благодаря вам, зрителям нашего телеканала, на лечение четырехлетней Лизы Кантемир. Накануне мы рассказали, что ребёнку срочно нужна помощь.

У Лизы - острый лимфобластный лейкоз. Она перенесла курс химиотерапии, но после ремиссии болезнь вернулась. Стандартная терапия уже не помогает, требуется лечение с помощью современного препарата. Стоимость курса - один миллион 400 тысяч рублей. Поскольку денег удалось собрать почти вдвое больше, чем требовалось, фонд "Подари жизнь" сможет помочь и другим детям.

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