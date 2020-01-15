Как идет реставрация павильона "Узбекистан" на ВДНХ

Памятнику народного зодчества вернут прежний облик

Обновлённую беседку-ротонду павильона "Узбекистан" на ВДНХ снова можно будет увидеть уже этим летом. Металлические конструкции поменяют, декор отправят на реставрацию, а затем вернут на прежнее место. Откроют и знаменитые фонтаны, которые станут украшением ВДНХ. В минувшем году, юбилейном для выставки, её посетили более 33 миллионов человек.

Сложная объёмная резьба, уникальный орнамент. Двери, созданные в середине 50-х годов прошлого века специально для павильона №66 бывшей Узбекской ССР на ВДНХ, не имеют аналогов. Чтобы вернуть им прежний облик, реставраторам потребовались месяцы работы. Восемь дверей-близнецов теперь снова украшают один из ярчайших памятников народного зодчества на ВДНХ.

Бывший павильон "Узбекская ССР" ("Советская культура") был построен в 1954 году как республиканский павильон, олицетворяющий расцвет советской Средней Азии. Архитектура здания с собственным каскадом фонтанов и изящной ротондой на тонких колоннах сочетала в себе и сталинский ампир, и восточную утонченность. Летом 2019 года Россия вернула здание Узбекистану на условиях бессрочной аренды в обмен на обязательство республики вновь открыть здесь свой национальный выставочно-культурный центр.

В отличие от других павильонов, которые не раз перестраивались, "Узбекистан" во многом сохранил свой исторический облик. Но годы ликвидации архитектурных излишеств при Хрущёве, да и безжалостные 90-е не прошли для него бесследно.

"У него были утрачены некоторые декоративные элементы, в основном на беседке-ротонде. Немного совсем на главном здании. Ну, и практически были утрачены все каскадные фонтаны", - рассказал руководитель проекта реставрации павильона Олег Шурыгин.

Ещё больше специалистов беспокоит состояние центральной жемчужины павильона - стальной беседки-ротонды, которое оценивается как аварийное. Обследование металлических опор над чашей главного фонтана выявило слоистую коррозию с утратой сечения стенок труб в среднем на 60%.

Сейчас ведется подготовка к разбору беседки-ротонды павильона. В связи с коррозией несущих металлических колонн основной вес всей конструкции перераспределили на силовые строительные леса. Разбирать беседку будут по фрагментам, по кусочкам сверху вниз, чтобы затем восстановить утраченные элементы декора по архивным фотографиям.

Исторический облик возвращают и каскадным фонтанам. Укрытые брезентом, они сейчас сохнут под теплопушками. Близятся к завершению и работы по восстановлению утраченных барельефов: увидеть обновленный фасад можно будет уже этим летом. А закончить реставрацию павильона в полном объёме специалисты рассчитывают до конца 2020 года.

Татьяна Сидорова, Алексей Комаров, Елена Шмелева. "ТВ Центр".

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