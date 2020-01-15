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"Прекрасная островитянка": Ходченкова показала стройную фигуру

14:03
  • среда
  • 15 января 2020

Звезда отдыхает на Пхукете

36-летняя актриса Светлана Ходченкова опубликовала в Instagram эффектные фотографии с отдыха, чем привела поклонников в неописуемый восторг. 
Ходченкова после новостей о беременности показала стройную фигуру в обтягивающем платье

15 января звезда фильма "Благословите женщину", которая отдыхает в Таиланде, выложила эффектные фото. На одном снимке она стоит в бассейне, демонстрируя стройную фигуру, на втором видна часть ее лица, по которому стекают капли воды.  

Ходченкова распустила волосы и чуть приоткрыла губы. В бассейн она отправилась в черно-белом купальнике и желтых солнцезащитных очках. Судя по кадрам, звезда даже в отпуске не расстается с драгоценностями.  

Фанаты завалили звезду комплиментами. Среди тех, кому понравился ее пост, оказался актер Максим Виторган. 

- Прекрасная островитянка, - пишут в комментариях. 

- Неземная. 

- Какая Вы красивая, обожаю.

- Естественная красота.

- Теперь это мое любимое фото.

- Талант и красота. 

Ранее Светлана Ходченкова прокомментировала слухи о романе с юмористом Семеном Слепаковым. Поговаривали, будто они стали встречаться на съемках сериала "Домашний арест". 

Напомним, с 2005 по 2010 годы Ходченкова состояла в браке с актером Владимиром Яглычем. С 2011 по 2016 годы у нее были отношения с предпринимателем Георгием Петришиным. 

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