"Прекрасная островитянка": Ходченкова показала стройную фигуру

Звезда отдыхает на Пхукете

36-летняя актриса Светлана Ходченкова опубликовала в Instagram эффектные фотографии с отдыха, чем привела поклонников в неописуемый восторг.

15 января звезда фильма "Благословите женщину", которая отдыхает в Таиланде, выложила эффектные фото. На одном снимке она стоит в бассейне, демонстрируя стройную фигуру, на втором видна часть ее лица, по которому стекают капли воды.

Ходченкова распустила волосы и чуть приоткрыла губы. В бассейн она отправилась в черно-белом купальнике и желтых солнцезащитных очках. Судя по кадрам, звезда даже в отпуске не расстается с драгоценностями.

Фанаты завалили звезду комплиментами. Среди тех, кому понравился ее пост, оказался актер Максим Виторган.

- Прекрасная островитянка, - пишут в комментариях.

- Неземная.

- Какая Вы красивая, обожаю.

- Естественная красота.

- Теперь это мое любимое фото.

- Талант и красота.

Ранее Светлана Ходченкова прокомментировала слухи о романе с юмористом Семеном Слепаковым. Поговаривали, будто они стали встречаться на съемках сериала "Домашний арест".

Напомним, с 2005 по 2010 годы Ходченкова состояла в браке с актером Владимиром Яглычем. С 2011 по 2016 годы у нее были отношения с предпринимателем Георгием Петришиным.

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