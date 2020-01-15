"Прекрасная островитянка": Ходченкова показала стройную фигуру

Звезда отдыхает на Пхукете
36-летняя актриса Светлана Ходченкова опубликовала в Instagram эффектные фотографии с отдыха, чем привела поклонников в неописуемый восторг.
15 января звезда фильма "Благословите женщину", которая отдыхает в Таиланде, выложила эффектные фото. На одном снимке она стоит в бассейне, демонстрируя стройную фигуру, на втором видна часть ее лица, по которому стекают капли воды.
Ходченкова распустила волосы и чуть приоткрыла губы. В бассейн она отправилась в черно-белом купальнике и желтых солнцезащитных очках. Судя по кадрам, звезда даже в отпуске не расстается с драгоценностями.
Фанаты завалили звезду комплиментами. Среди тех, кому понравился ее пост, оказался актер Максим Виторган.
- Прекрасная островитянка, - пишут в комментариях.
- Неземная.
- Какая Вы красивая, обожаю.
- Естественная красота.
- Теперь это мое любимое фото.
- Талант и красота.
Ранее Светлана Ходченкова прокомментировала слухи о романе с юмористом Семеном Слепаковым. Поговаривали, будто они стали встречаться на съемках сериала "Домашний арест".
Напомним, с 2005 по 2010 годы Ходченкова состояла в браке с актером Владимиром Яглычем. С 2011 по 2016 годы у нее были отношения с предпринимателем Георгием Петришиным.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"