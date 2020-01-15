"В любой момент": ЦИК готов к проведению голосования по поправкам в Конституцию

Все предложения нужно окончательно сформировать

Центризбирком (ЦИК) готов организовать всенародное голосование по пакету поправок в Конституцию России.

Для начала пакет предложений нужно оформить соответствующим образом и, как только это будет завершено, ЦИК запустит процедуру голосования.

"Мы готовы в любой момент, когда назреет необходимость. Это наша работа. Мы это всегда имеем в виду, формируем планы бюджета на каждый год", - заявила "Интерфаксу" глава ЦИК Элла Памфилова.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал проведение всероссийского голосования по поправкам в Конституцию страны.

В частности, глава государства предложил изменить порядок формирования правительства, закрепить принципы справедливого пенсионного обеспечения и индексацию размера МРОТ не ниже прожиточного минимума, расширить полномочия местного самоуправления и другие поправки.

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