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Собянин оценил Послание президента Федеральному собранию

14:44
  • среда
  • 15 января 2020

Самое главное — решение вопросов поддержки семьи

Владимир Путин сегодня огласил ежегодное Послание Федеральному собранию. Глава государства обозначил ключевые пути развития России на длительную перспективу.

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На послании президента Федеральному собранию присутствовали, помимо сенаторов и депутатов, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы, председатели законодательных собраний регионов. Они отмечают, что глава государства предложил чёткие решения целого ряда задач, которые касаются демографии.

"Мне кажется, по затратам это около триллиона рублей ежегодных расходов федерального бюджета. Практически каждая семья, особенно семьи, которые находятся  в сложной финансовой ситуации почувствуют на себе уже с этого года. Это важнейший посыл, который был сделан Федеральному собранию и всей стране. Забота о бедных, забота о семье, забота о детях, демография страны. Это, мне кажется, самое главное, что прозвучало в этом послании", - заявил Сергей Собянин.

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