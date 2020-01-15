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Стало известно, кто из сыновей хоккеиста Соколова убил мать

14:54
  • среда
  • 15 января 2020

Прокуратура выяснила причину

В убийстве жены бывшего сборной России по хоккею Максима Соколова обвинили его старшего сына Максима.

Прокуратура считает, что 18-летний подросток в момент убийства находился в невменяемом состоянии и не осознавал, что делал. В день трагедии он нанес не менее 19 смертельных ударов ножом 45-летней матери Ирине и не менее 20 своему 15-летнему брату Арсению, который, к счастью, выжил. Следствие будет просить суд о принудительном лечении Максима.

Страшная трагедия произошла 13 июня 2019 года в поселке Новая Романовка Ленинградской области. Изначально именно его считали подозреваемым в убийстве и попытке суицида, затем подозрения пали на Максима. Следователи установили, что именно он нанес не менее 19 смертельных ударов ножом своей матери и не менее 20 своему брату, который, к счастью, выжил.

Максим Соколов-младший тоже получил серьезные травмы. Когда его выписали из реанимации, следователи провели с ним беседу, однако он заявил, что ничего не помнит о дне убийства.

Видео: кадры с места убийства жены хоккеиста Максима Соколова

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