Ученые нашли общее между сахаром и наркотиками

Подопытными стали свиньи

Датские ученые из Орхусского университета провели эксперимент на свиньях и выяснили, какое влияние на мозг оказывает сахар.

Специалисты в течение 12 дней поили свиней сладкой водой. Как оказалось, за этот короткий срок у животных произошли серьезные изменения в дофаминовой и опиоидной системах мозга.

"Фактически опиоидная система, которая в химическом плане связана с благополучием и удовольствием, была активирована уже после самого первого приема [воды]", - рассказал доцент кафедры клинической медицины Майкл Винтердал.

По его словам, сахар оказал на свиней такое же влияние, как и наркотики. Их мозг начал вырабатывать дофамин, который играет важную роль в деятельности системы вознаграждения. Эту систему, отвечающую за чувство удовольствия, активируют естественные способы: интимная близость, общение или, например, получение новой информации. Однако искусственные стимулы обычно работают быстрее и эффективнее.

"Если сахар может изменить систему вознаграждения мозга всего за 12 дней, как мы это видели у свиней, понятно, что естественные стимулы, такие как обучение или социальное взаимодействие, отодвигаются на задний план и заменяются сахаром или другими искусственными стимуляторами дофамина", - цитирует Винтердала РИА Новости со ссылкой на Scientific Reports.

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