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В "Москва-Сити" захватили заложницу

15:23
  • среда
  • 15 января 2020

Девушку уже освободили, она не пострадала

В ТЦ "Москва-Сити" на Пресненской набережной мужчина взял в заложницы женщину. Как уточнили в столичном главке полиции, злоумышленник угрожал ей предметом, похожим на нож.
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"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали злоумышленника и освободили девушку", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение стражей порядка.

Сейчас с задержанным беседуют сотрудники полиции, выясняются обстоятельства инцидента.

По данным полиции, никто не пострадал, передает "Газета.Ru".

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