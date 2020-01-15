В "Москва-Сити" захватили заложницу

Девушку уже освободили, она не пострадала
В ТЦ "Москва-Сити" на Пресненской набережной мужчина взял в заложницы женщину. Как уточнили в столичном главке полиции, злоумышленник угрожал ей предметом, похожим на нож.
"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали злоумышленника и освободили девушку", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение стражей порядка.
Сейчас с задержанным беседуют сотрудники полиции, выясняются обстоятельства инцидента.
По данным полиции, никто не пострадал, передает "Газета.Ru".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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