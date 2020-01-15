Чемпиона мира по боксу поймали на допинге

Спортсмен настаивает, что тест дал ошибочный результат

Положительный результат допинг-теста стал неожиданностью для поклонников чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянина Александра Беспутина. Сам спортсмен также заявляет, что допинг не употреблял. Руководство WBA назначило разбирательство.

Под подозрения попала проба, сданная 28-летним боксером после поединка за титул чемпиона мира WBA, который прошел 1 декабря 2019 года. В том бою Беспутин победил соотечественника Раджаба Бутаева и впервые в карьере завоевал чемпионский пояс.

По данным ТАСС, в пробе спортсмена обнаружены следы препарата лигандрола, который используется для наращивания мышечной массы. Эксперты отмечают, что немедленных санкций не последует – боксер может потребовать вскрытия пробы Б, так как в результаты первого анализа иногда вкрадываются ошибки. Намерена ли команда Беспутина воспользоваться этим правом, пока неизвестно. Однако некоторые специалисты отмечают, что по репутации чемпиона в любом случае нанесен удар.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"