Меган Маркл показалась на людях в новом статусе и простой одежде

Никаких "нарядов герцогинь"

Меган Маркл впервые вышла в свет после того, как она покинула Великобританию и отказалась от королевских привилегий.

14 января Маркл посетила женский кризисный центр в канадском городе Ванкувер. Вместо утонченных и дорогих нарядов, в которых привыкли видеть герцогиню Сассекскую, Меган надела бежевый вязаный свитер и темные джинсы, заправленные в сапоги, передают "Дни.ру".

"Она выглядит такой здоровой и счастливой", - написала Элисон Мантрон-Кардинал.

"Рада видеть ее такой естественной и счастливой, она в своей стихии", - заметила Виктория Моррисс.

"Мне нравится, что она пришла в повседневной одежде, а не в "наряде герцогини", так сказать. Она очень приземленная, такая же, как Гарри", - добавила Люси Харрисон.

8 января принц Гарри и Меган Маркл заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и стать финансово независимыми. Это решение застигло королевский двор врасплох. 13 января Елизавета II провела встречу на высшем уровне с членами семьи. После продолжительной дискуссии королева поддержала решение молодых начать новую жизнь.

Сейчас Меган и Арчи живут в Канаде, а Гарри пока находится в Великобритании, но в скором времени должен вылететь к жене.

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