Воеводина пообещала рассказать сыну всю правду об отце

Поступок Леона опечалил красавицу

27-летняя Оксана Воеводина выложила в Instagram видео с сыном, который мнет фотографию своего отца - бывшего короля Малайзии Мухаммада V.

На опубликованных кадрах семимесячный Леон сидит на полу. Рядом с ним валяются снимки со свадьбы Воеводиной и Мухаммада V. Малыш мнет и сует в рот фотографию отца, разумеется, не имея представления о том, кто на ней изображен.

По словам Воеводиной, ребенок перевернул коробку с фотографиями и рассыпал их по полу. Ей стало грустно при виде изображений. Она подумала, что рано или поздно ей придется рассказать Леону о ее отношениях с экс-супругом.

"Я не собираюсь ничего скрывать от Леона и придумывать, что его папа космонавт и улетел на другую планету..." - написала "Мисс Москва-2015".

- Будь сильной, - пишут ей в Сети.

- Грустно.

- Пусть Господь смягчит сердце отца, чтобы он принял сына.

- Это разбивает мне сердце.

Напомним, Оксана Воеводина и Мухаммад V познакомились в 2017 году. Они поженились в 2018 году, но развелись уже через девять месяцев. Бывший король Малайзии улетел на родину, бросив возлюбленную. По некоторым данным, он сомневается, что является отцом ее ребенка.

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