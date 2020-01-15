Сияющая Миддлтон появилась в Брэдфорде после новости об отъезде Маркл

Герцог Кембриджский расставанием с Гарри расстроен

Герцог и герцогиня Кембриджские впервые после скандального заявления их родственников – Сассексов – появились на публике. 38-летняя Кейт Миддлтон и 37-летний принц Уильям приехали с визитом в Брэдфорд. Наблюдатели сразу отметили цветущий вид герцогини, которая просто сияла от радости.

Миддлтон выбрала для этого визита длинное темно-зеленое пальто от Alexander McQueen, клетчатое платье от Zara и черные бархатные туфли. В руках у герцогини Кембриджской заметили маленькую черную сумочку от Aspinal.

Любой визит Кембриджей за пределы Лондона для жителей городов, который они почтили своим приездом – целое событие. На сей раз местное общество ждало Уильяма и Кейт с особым интересом: к ним повышенное внимание после демарша Сассексов, которые отказались исполнять обязанности членов королевской семьи и намерены жить в Канаде. Так называемый "Мегзит" - главная тема для обсуждения в британском обществе, напоминает The Daily Mail.

Инсайдеры по секрету сообщили журналистам, что герцог и герцогиня Кембриджские глубоко опечалены заявлением герцогов Сассекских. Более того, принц Уильям и вовсе заявил, что они с братом стали друг другу "совершенно чужими". Хотя жителям Брэдфорда Кейт Миддлтон опечаленной не показалась – скорее, можно было сказать, что избавление от присутствия Меган Маркл герцогиню вдохновило.

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