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Зеленский обсудил с Меркель компенсации после авиакатастрофы в Иране

16:15
  • среда
  • 15 января 2020

Президент Украины провел телефонный разговор с канцлером ФРГ

Работа над формированием нового списка для обмена пленными в Донбассе продолжается. Об этом стало известно по итогам телефонного разговора между украинским президентом Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Зеленский также обсудил с Меркель авиакатастрофу украинского самолета в Иране. Лидер Украины призвал канцлера содействовать в расследовании этого происшествия.

"Глава украинского государства ожидает эффективного расследования и привлечения к уголовной ответственности виновных в катастрофе самолета украинских авиалиний, а также выплаты компенсации семьям погибших и компании-перевозчику", - приводит ТАСС сообщение Зеленского.

Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через две минуты после вылета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту 176 человека погибли.

В конце прошлого года на юго-востоке Украины состоялся обмен пленными. Киев передал самопровозглашенным республикам более 120 человек, а Донецк и Луганск вернули украинской стороне почти 80 удерживаемых.

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