Путин обсудил с Медведевым реализацию Послания

С премьером глава государства встретился сразу после его оглашения

Владимир Путин в среду огласил ежегодное Послание Федеральному собранию. Глава государства обозначил ключевые пути развития России на длительную перспективу. Речь идет о решении проблемы демографии, поддержке семей и изменении политического устройства Конституции. Президент предложил внести в Основной закон ряд поправок.

По завершении выступления с посланием Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем правительства Дмитрием Медведевым. Обсуждались инициативы, которые выдвинул глава государства, а также вопросы, связанные с реализацией поставленных президентом задач.

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