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Путин подпишет специальный указ о голосовании по поправкам в Конституцию

16:35
  • среда
  • 15 января 2020

Президент считает нужным посоветоваться с россиянами о серьезном шаге

Сроки и порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию России будут определены отдельным указом. Его намерен подписать президент Владимир Путин. Сообщивший об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул: речь идет именно о голосовании, а не о референдуме.
Путин предложил провести голосование по изменениям в Конституции

В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин говорил о вещах, которые не касаются основополагающих статей основного закона, пояснил Дмитрий Песков. "В данном случае речь не может идти о референдуме и фактически даже не подразумевает какого-либо принятия путем голосования", - отметил представитель Кремля.

В то же время, речь идет о достаточно серьезной реформе. И поэтому, по словам Пескова, президент посчитал целесообразным посоветоваться с гражданами России. Сроки и порядко проведения голосования будут определены отдельным указом президента, приводит слова пресс-секретаря главы государства ТАСС.

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