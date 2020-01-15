Путин подпишет специальный указ о голосовании по поправкам в Конституцию

Президент считает нужным посоветоваться с россиянами о серьезном шаге

Сроки и порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию России будут определены отдельным указом. Его намерен подписать президент Владимир Путин. Сообщивший об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул: речь идет именно о голосовании, а не о референдуме.

В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин говорил о вещах, которые не касаются основополагающих статей основного закона, пояснил Дмитрий Песков. "В данном случае речь не может идти о референдуме и фактически даже не подразумевает какого-либо принятия путем голосования", - отметил представитель Кремля.

В то же время, речь идет о достаточно серьезной реформе. И поэтому, по словам Пескова, президент посчитал целесообразным посоветоваться с гражданами России. Сроки и порядко проведения голосования будут определены отдельным указом президента, приводит слова пресс-секретаря главы государства ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"