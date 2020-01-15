Российское правительство подало в отставку

Президент попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового кабмина

Правительство Российской Федерации в среду подает в отставку в соответствии со 117-ой статьей Конституции. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил в ходе встречи Владимира Путина с кабмином.

"В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", - сказал Медведев.

Президент поблагодарил правительство Медведева за работу. Путин выразил "удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты".

Ранее в среду Владимир Путин в среду огласил ежегодное Послание Федеральному собранию. Глава государства обозначил ключевые пути развития страны на длительную перспективу.

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