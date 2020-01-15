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Путин предложил Медведеву должность в Совбезе

16:52
  • среда
  • 15 января 2020

И.о премьер-министра станет зампредседателя Совета безопасности

Владимир Путин намерен ввести новую должность в Совете безопасности – заместитель председателя. Назначить на этот пост президент России предлагает Дмитрия Медведева.
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"Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время, введу должность заместителя председателя Совета безопасности. Председателем Совета безопасности, как известно, является президент", - сообщил Путин на встрече с кабинетом министров.

 Глава государства отметил, что просил Дмитрия Анатольевича заняться вопросами безопасности. Президент уверен, что деятельность и.о. премьера пойдет на пользу обороноспособности и безопасности страны, передает ТАСС. Путин напомнил, что Медведев занимал должность президента России, а также в течение почти 8 лет возглавлял правительство.

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