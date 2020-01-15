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Госдума: отставка правительства не скажется на реализации послания президента

17:22
  • среда
  • 15 января 2020

Депутаты уверены в этом на 100%

Правительство России, скорее всего, уже подготовило некоторые законодательные инициативы в соответствии с посланием президента Федеральному собранию. Кабинет продолжает исполнять свои обязанности, так что может внести эти документы в Госдуму, заявил вице-спикер российского парламента Петр Толстой.
Госдума уделит приоритетное внимание реализации Послания Путина

"Я думаю, у правительства тоже есть пакет законодательных предложений. Правительство исполняет свои обязанности, соответственно, будет вносить эти законодательные предложения в установленном порядке в Госдуму", - сообщил Толстой журналистам.

Вице-спикер убежден на 100%, что отставка кабинета министров не повлияет на динамику реализации послания Владимира Путина, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что правительство Российской Федерации подает в отставку - в соответствии со 117-ой статьей Конституции. Владимир Путин на встрече с кабмином поблагодарил правительство Дмитрия Медведева за проделанную работу и попросил исполнять обязанности до избрания нового состава кабинета министров.

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