Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Главное

Глава государства обозначил ключевые пути развития страны на длительную перспективу

Послушать ежегодное послание Федеральному собранию в зале московского Манежа собрались члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, министры, руководители регионов, главы традиционных конфессий, общественные деятели. Сегодня, отметил президент, в нашем обществе чётко обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития страны и сами стремятся двигаться вперёд. Основными разделами послания стали вопросы демографии и поддержки семей с детьми, комплекс мер по стимулированию экономического роста, а также назревшие изменения в Конституции страны. Поправки к ней президент предложил вынести на обсуждение и голосование граждан.

Вот так сразу - в начале года - к Федеральному собранию глава государства обращается впервые. Всё потому, что задач, которые стоят перед страной, много, причём масштабных. И решать их нужно уже сейчас, не откладывая в долгий ящик. Владимир Путин констатирует: люди хотят перемен. И должны их получить, чувствуя, что уровень жизни действительно растет. Это повлияет в том числе и на демографическую ситуацию. А ведь от численности россиян, по сути, во многом зависит судьба большой страны, передает "ТВ Центр".

"Благодаря мерам, которые мы приняли начиная с середины 2000-х годов, нам удалось добиться положительных результатов в демографии. И даже выйти на естественный прирост населения. Но семьи-то сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождений вновь падает. Такой ключевой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил, по предварительной оценке, 1,5. Много это или мало? Для нашей страны – мало. Для сравнения: 1,3 было в 1943 году, во время Великой Отечественной войны. Правда, ещё хуже было в 90-х годах. В 1999-м, например, 1,16 всего. Хуже, чем во время Великой Отечественной войны. Существующие сейчас негативные прогнозы не могут нас не настораживать. Наша историческая обязанность – ответить на этот вызов", - сказал Путин.

Цель - уже к середине десятилетия обеспечить устойчивый рост населения. Коэффициент рождаемости к 2024 году должен составить одну целую и семь десятых. Для этого важно, уверен Путин, работать по всем направлениям поддержки семей. Решено, например, продлить программу материнского капитала минимум до 2026-го года. Ее дополнят.

"Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объёме. После индексации с января 2020-го года - это 466 тысяч 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребёнка. Можно и нужно сделать больше. Предлагаю увеличить материнский капитал ещё на 150 тысяч руб. Право на эти выплаты... право на эти дополнительные средства к маткапиталу семья получит при рождении уже второго ребёнка. Таким образом общий размер материнского капитала для семей с двумя детьми составит 616 тысяч 617 рублей. И в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться", - сообщил Путин.

Это, конечно, не всё. Важно активнее создавать новые места в яслях, чтобы мамы могли быстрее возвращаться на работу после родов. Кроме того, президент предлагает дополнительно поддерживать малообеспеченные семьи с детьми не до трёх лет, как сейчас, а до семи включительно.

На этом господдержка не закончится. Когда ребёнок идет в школу - это дополнительная финансовая нагрузка для семьи. А потому Путин предлагает обеспечить бесплатным горячим и, что важно, здоровым питанием всех учеников с первого по четвёртый класс. Беспрецедентная мера. Такого не было даже в СССР.

"Не буду скрывать, у нас большие дискуссии шли на этот счёт, и коллеги говорят о том, что это не очень справедливо, что и люди с приличными доходами, и с маленькими доходами будут получать одинаковую поддержку от государства. В этом, конечно, есть логика, это правда, но есть и логика тоже, характерная для нашего общества, – все должны себя чувствовать в равных условиях, не должны дети и родители, которых часто сегодняшнее положение унижает, чувствовать, что они даже ребёнка прокормить не могут. Мне кажется, что для нашего общества это чрезвычайно важно", - отметил Путин.

Число школьных мест должно расти, как и зарплаты учителей, говорит Путин. Численность бюджетных мест в вузах тоже. Банкам необходимо активнее включаться в программу льготной ипотеки для молодых семей. Наконец, не менее важный вопрос - здравоохранение. Многое уже сделано - отчасти поэтому средняя продолжительность жизни в России превысила рекордные 73 года. Дальше - больше. В 2020-м на модернизацию первичного звена здравоохранения выделят 550 миллиардов рублей. Деньги - преимущественно из федерального бюджета - пойдут на ремонт и оснащение новейшим оборудованием поликлиник, районных больниц и станций скорой помощи. Еще одна задача - кадровая.

"Вопрос подготовки, привлечения кадров – ключевой для здравоохранения. К 2024 году все его уровни должны быть обеспечены специалистами, и в приоритетном порядке первичное звено. В этой связи предлагаю в новом учебном году существенно изменить порядок приёма в вузы по медицинским специальностям. По специальности лечебное дело – 70 процентов бюджетных мест станут целевыми, по специальности педиатрия – 75 процентов. Квоты на целевой приём будут формироваться по заявкам регионов Российской Федерации. Но они в свою очередь должны предоставить гарантию трудоустройства будущим выпускникам, чтобы специалисты приходили на работу именно туда, где их помощи ждут люди", - сказал Путин.

Всё это требует немалых денег. И они у России есть. За последние годы страна стала макроэкономически устойчивой. Федеральный бюджет - профицитным. Госрезервы уверенно покрывают внешний долг. Инфляция составила всего три процента, а это ниже даже самых оптимистичных прогнозов власти.

"Сейчас, опираясь на устойчивый макроэкономический фундамент, нужно создать условия для существенного повышения реальных доходов граждан. Вновь подчеркну, это важнейшая задача Правительства и Центрального банка. Для её решения необходимы структурные изменения национальной экономики, увеличение её эффективности. В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых. Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьёзно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. Начиная с этого года ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее пяти процентов, их долю в ВВП страны нужно увеличить с текущего 21 процента до 25 процентов в 2024 году", - указал Путин.

Для этого в том числе сохранят и расширят льготы для бизнеса. Но кроме прав у предпринимателей должны быть и обязанности. Компаниям, особенно крупным, говорит Путин, необходимо помнить о своей социальной и экологической ответственности.

Россия просто обязана идти в будущее семимильными шагами. Искусственный интеллект, цифровые технологии, альтернативные источники энергии - вот на что должны обратить внимание и ученые, и предприниматели. Государство, со своей стороны, поддержит, обещает Путин. В частности, интернет с доступом ко всем социально значимым порталам станет бесплатным по всей стране. Но и о прошлом ни в коем случае нельзя забывать. Необходимо противостоять попыткам некоторых стран переписать историю и переставить местами агрессора и защитников Родины. Тем более, в год 75-летия Великой Победы.

"Наша память не только дань огромного уважения героическому прошлому - она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство. Мы обязаны защитить правду о Победе. Иначе что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты. В России будет создан крупнейший, самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для наших граждан, и для всего мира. Такая работа - наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущими поколениями", - рассказал Путин.

Еще один вызов - безопасность в современном мире. По словам президента, ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке сегодня более чем непредсказуема. Это очень опасно: региональные конфликты несут и общемировую угрозу. Подать пример должны страны-основательницы ООН, считает Путин. Россия открыта для сотрудничества со всеми, кто заинтересован в мире.

"Именно пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества", - сказал Путин.

Во многом именно ради стабильности в мире Россия серьезно печется о собственной безопасности. На этом пути - безусловный успех. Впервые в истории наша страна - лидер в области вооружений.

"Мы никого не догоняем, а, наоборот, другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия. Обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперед, хотя, и здесь нам нельзя почивать на лаврах и расслабляться. Надежная безопасность создает основу для прогрессивного мирного развития России, позволяет нам сделать гораздо больше для решения самых насущных внутренних вопросов: сосредоточиться на экономическом, социальном росте всех наших регионов в интересах людей. Потому что величие России неотделимо от достойной жизни каждого гражданина", - отметил Путин.

Решение такой задачи возможно только при активном участии общества. И результативной работе всех ветвей власти. Для этого, считает Путин, важно внести некоторые поправки в основной закон. При этом необходимости в новой Конституции нет - речь лишь об отдельных изменениях. Так, по мнению главы государства, в документе следует закрепить статус Госсовета - для повышения роли губернаторов в принятии решений. Прописать там положения о минимальном размере оплаты труда, который не должен быть ниже прожиточного минимума. И о принципах достойного пенсионного обеспечения. Наконец, ответственность Госдумы за формирование правительства и за качество его работы должно вырасти.

"В соответствии со статьёй 111 и 112 Конституции РФ президент лишь получает согласие Государственной Думы на назначение председателя правительства РФ. А затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров. Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной Думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства РФ. А затем по его представлению, по представлению председателя правительства, - всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность - то есть будет не вправе отклонить утверждённые парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц", - сказал Путин.

Также Владимир Путин предлагает закрепить в Конституции требования к представителям власти, которые несут ответственность за безопасность и суверенитет страны.

"Главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство, либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства. Смысл, миссия государственной службы - именно в служении . И человек, который выбирает этот путь, должен, прежде всего, для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией. С нашим народом. И никак иначе. Без всяких полутонов и допущений. Еще более жесткие требования должны предъявляться к лицам, претендующим на должность Президента РФ. Предлагаю здесь закрепить требования о постоянном проживании на территории России не менее 25ти лет, а также отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве. Причем, не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее", - указал Путин.

Путин уверен: хоть поправки в основной закон и не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит, могут быть приняты парламентом, следует все-таки провести голосование граждан по полному пакету изменений. Президент отмечает: наступивший 2020-й год - во многом рубежный. Перед государством стоят прорывные исторические задачи. И здесь важен вклад каждого. Ведь Россия - это мы, все граждане.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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