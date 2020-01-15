Новую должность Медведева сравнили с постом вице-президента

Он имеет колоссальный опыт

Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву стать по сути вице-президентом. Такое мнение высказал сенатор Владимир Джабаров. По его мнению, это очень почетный и важный пост.

"Это высочайшая должность. Учитывая, что глава государства является председателем Совбеза, это, по сути, должность вице-президента", - заявил сенатор агентству РИА Новости.

По его мнению, Медведев - опытный политик, поскольку был и президентом и премьером страны.

Ранее сегодня Владимир Путин сообщил, что предложил Дмитрию Медведеву занять должность зампреда Совета Федерации, которая будет специально создана в ближайшее время. Председателем Совфеда является президент России.

Правительство России ушло в отставку 15 января 2020 года. В этот день Владимир Путин обратился с Посланием Федеральному Собранию и предложил внести в Конституцию ряд поправок, в частности, касающихся механизма формирования правительства. В случае принятия изменений утверждать кандидатуру премьер-министра будет парламент страны.

После послания Владимир Путин встретился с членами правительства, на котором Дмитрий Медведев объявил об отставке кабинета министров. Президент поблагодарил его и министров за работу.

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