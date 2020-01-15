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Путин шокировал своей осведомленностью главу "Нафтогаза"

17:37
  • среда
  • 15 января 2020

Российский президент поразил собеседника глубокими познаниями

Президент России Владимир Путин шокировал директора "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко глубокой осведомленностью в вопросе. Во время переговоров по транзиту газа через украинскую территорию российский лидер, по словам украинского чиновника, "сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы и ставки".
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Для Юрия Витренко это была первая встреча с российским президентом. "Я был, честно говоря, немножко в шоке. Не каждый день приходится спорить с Путиным", - признался глава "Нафтогаза" в интервью изданию "Гордон".

По мнению представителя украинской газовой компании, тот факт, что Владимир Путин знает детали газовых вопросов, лишний раз доказывает, как для России важна эта тема. "Мое впечатление о президенте России: он хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит", - заявил Витренко.

Москва и Киев подписали соглашения по транзиту газа через Украину в конце декабря. Срок действия транзитного контракта — пять лет. За это время Украина рассчитывает получить более семи миллиардов долларов.

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