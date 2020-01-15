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В ЦИК назвали сроки принятия поправок в Конституцию

18:10
  • среда
  • 15 января 2020

Центризбирком готов провести голосование

Все изменения в Конституцию, предложенные Владимиром Путиным, могут быть приняты уже до осени. Такое мнение высказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Путин предложил провести голосование по изменениям в Конституции
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По ее словам, ЦИК готов организовать голосование по поправкам, если президент даст такое поручение. Памфилова отметила, что такие вопросы не входят напрямую в обязанности комиссии. Об этом она заявила агентству РИА Новости.

Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил изменить порядок утверждения правительства России. В случае принятия поправок в Конституцию этим будет заниматься Госдума. Кроме того, президент предложил закрепить в Основном законе ряд социальных гарантий.

Хотя предложенные Владимиром Путиным изменения не касаются основных положений Конституции, президент предложил вынести вопрос на всеобщее голосование.

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