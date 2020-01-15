В ЦИК назвали сроки принятия поправок в Конституцию

Центризбирком готов провести голосование

Все изменения в Конституцию, предложенные Владимиром Путиным, могут быть приняты уже до осени. Такое мнение высказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

По ее словам, ЦИК готов организовать голосование по поправкам, если президент даст такое поручение. Памфилова отметила, что такие вопросы не входят напрямую в обязанности комиссии. Об этом она заявила агентству РИА Новости.

Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил изменить порядок утверждения правительства России. В случае принятия поправок в Конституцию этим будет заниматься Госдума. Кроме того, президент предложил закрепить в Основном законе ряд социальных гарантий.

Хотя предложенные Владимиром Путиным изменения не касаются основных положений Конституции, президент предложил вынести вопрос на всеобщее голосование.

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