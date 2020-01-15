Отставку кабинета назвали ответом Путина на запрос россиян

Реальные шаги последовали сразу за оглашением послания президента

Россию ждет перезагрузка всей политической системы. Причем реальные шаги последовали сразу после оглашения послания президента Федеральному собранию. Первым из них стала отставка правительства.

"После сильного конкретного послания с серьезнейшими подвижками во всех сферах еще, как вишенка на торте - отставка правительства и перезагрузка всей политической системы… Это уже реальные шаги, тот трансфер, который все ожидали с разными ощущениями, он фактически начался", - заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.

Владимир Путин отреагировал на запрос населения, которое ждет перемен. Президент посчитал, что в нынешнем составе правительство неэффективно реализовывает нацпроекты.

"Он посчитал необходимым влить свежую кровь, дать дополнительный импульс исполнительной власти для того, чтобы задачи решались. Какие будут задачи - экономические, социальные - это будет президент обозначать, но эти задачи должны эффективно исполняться", - цитирует ТАСС главу думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Парламентарий напомнил, что президент обозначил в послании задачу – повысить качество государственного управления. Президент подчеркнул, что российский народ ждет перемен. И глава государства на этот запрос отреагировал.

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