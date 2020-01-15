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Человечество "остыло" на 0,4 градуса за полтора века

18:52
  • среда
  • 15 января 2020

Температура человеческого тела серьезно снизилась за полтора века

Средняя температура человеческого тела постепенно уменьшается. Так, за последние полтора века она снизилась с 37 до 36,6 градусов Цельсия. Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале eLife.

По словам специалистов, каждый год температура тела снижается примерно на 0,003-0,004 градуса. "С XIX века человеку нужно все меньше энергии для повседневной жизни и реже приходится самостоятельно регулировать свою температуру для комфортного существования", - отмечается в результатах исследования.

Ранее в январе китайские ученые установили, что регулярное употребление зеленого чая продлевает жизнь. В частности, любители такого напитка меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.

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