Кадыров временно передал свои полномочия главе правительства Чечни

Распоряжение подписано в понедельник

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров делегировал полномочия председателю правительства Муслиму Хучиеву во время периода своей "временной нетрудоспособности". Соответствующее распоряжение подписано еще 13 января.

Председатель правительства может временно исполнять обязанности главы республики в соответствии со статьей 76 Конституции Чечни, передает РИА Новости.

В августе Кадыров доложил президенту России Владимиру Путину о развитии республики. Говоря о социально-экономическом развитии, глава Чечни отметил положительную динамику.

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