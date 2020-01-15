Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьера

Президент предложил главе ФНС России занять должность премьер-министра

Президент России Владимир Путин внес в парламент кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность главы правительства. Рабочую встречу с Мишустиным Путин провел в среду.

"Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Ранее 15 января правительство Российской Федерации подало в отставку в соответствии со 117-ой статьей Конституции. Президент поблагодарил кабмин за работу. Путин выразил "удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты".

Также стало известно, что глава государства намерен ввести новую должность в Совете безопасности – заместитель председателя. Назначить на этот пост Путин предлагает Дмитрия Медведева.

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