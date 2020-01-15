Путин утвердил отставку правительства

Указ подписан президентом

Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. Об этом сообщает официальный сайт президента России.

В документе отмечается, что об отставке кабинета министров объявляется в соответствии с пунктом "в" статьи 83 и частью второй статьи 117 Конституции Российской Федерации.

Президент России своим указом возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства на Дмитрия Медведева. Кабинету министров поручено исполнять свои обязанности до формирования нового правительства Российской Федерации, сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

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