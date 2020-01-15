Как российские политики отреагировали на Послание Путина

Президент уделил много внимания демографии

Основной смысл послания Владимира Путина Федеральному собранию - усиление активной социальной политики государства и совершенствование конституционного строя России. Такое мнение высказали непосредственные участники центрального события дня, парламентарии, главы регионов, общественные деятели - все, кто вживую слушал речь президента. Наибольшее впечатление на участников встречи произвели масштабы материальной поддержки материнства и детства. И готовность главы государства расширить полномочия законодательной ветви власти.

То, о чем идет речь в документе, над которым президент всегда работает лично, в Кремле до последнего держали в секрете. Пресс-секретарь главы государства лишь заявил о том, что сложная и предметная работа над посланием началась во второй половине декабря. А сам Путин подчеркнул, что один из главных акцентов в тексте он, безусловно, сделает на росте доходов населения.

С этого президент начал, в целом сосредоточившись на проблемах простых людей. О социальной направленности этого послания на выходе из зала говорило большинство приглашенных, подчеркивая важность озвученных Путиным задач.

"Я бы это послание назвал посланием прямого действия, в котором четко сконцентрированы личные приоритеты главы государства. Во главе угла стоит человек. Семья. Их благополучие. Это те ценности, которые, безусловно, разделяет "Единая Россия", - отметил секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"Объем расходов этого послания, социальных расходов, мне кажется, абсолютно сопоставим с национальными проектами. Это важнейший посыл, который был сделан Федеральному собранию и всей стране. Забота о бедных, забота о семье, забота о детях, демография страны", - указал мэр Москвы Сергей Собянин.

Демографии президент вообще уделил огромное количество времени, назвав сокращение рождаемости ключевой проблемой для страны. Да, сделано уже немало. Однако преодолеть последствия Великой Отечественной, а потом и 90-х до конца так и не удалось. Нужны дополнительные меры. И их Путин сегодня озвучил, то и дело срывая аплодисменты.

"Рождение второго и третьего ребенка поддерживается. Но дети растут. И дети должны поддерживаться и дальше. Потому что самые бедные семьи - это семьи с детьми. И я сегодня была рада услышать, что семьи будут иметь поддержку и с самого первого ребенка", - отметила уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Хорошие новости для семей, которые пока боятся заводить детей. Потому как это и вправду накладно с финансовой точки зрения. Однако этот страх порождает и обратную проблему. Нет увеличения рождаемости - нет и экономического роста. А значит и реальные доходы граждан не становятся больше, объяснял журналистам глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

"В годы, когда у нас растет количество трудоспособного населения - это дает дополнительный рост ВВП. Когда у нас снижается, а в ближайшее время будет снижаться количество трудоспособного населения, это будет вычет из экономического роста", - сообщил Кудрин.

А его темпы, по словам президента, должны быть выше общемировых. Главное, чтобы слова в итоге не разошлись с делом. И это касается не только развития экономики.

"Мне бы очень хотелось, чтобы тот блок, который сегодня ждут обычные люди на всех территориях страны, реализовался очень быстро. Чтобы не было вранья чиновничьего, приписок. Чтобы мы взяли и вместе это сделали", - говорит депутат Госдумы Ольга Тимофеева.

Это про обеспечение роста зарплат учителей и врачей. И про доступность медицины на всей территории России. И про развитие образования. Еще одной важнейшей для страны задачи.

В послании Путин обозначил своё отношение и к российской Конституции, предложив внести туда сразу ряд изменений. Речь, в частности, идёт о расширении полномочий Госдумы, где эту новость восприняли, разумеется, положительно.

В перспективе может возрасти и роль Госсовета, что, по мнению Валентины Матвиенко, также сбалансирует политическую систему страны. "Очень важно, что теперь Государственный Совет будет прописан в Конституции. Это будет конституционным органом. И роль губернаторов существенно будет повышена", - сказала председатель Совета Федерации.

Ну а предложение Путина закрепить приоритет национального законодательства над международным, в случае если есть противоречия, в "Справедливой России" вообще назвали историческим.

"Это историческое решение. Потому что, простите, плясать под дудку тех, кто учит нас демократии, а потом тут же убивают одного из руководителей независимого государства. Это считается нормой. Не надо нас ничему учить", - сказал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Но все эти изменения будут приняты, если за них проголосуют люди, у которых, по словам президента, существует вполне четкий запрос на перемены в стране.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр", Москва.

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