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Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьера 16 января

19:55
  • среда
  • 15 января 2020

Совет парламента на внеочередном заседании обсуждает предложение президента

Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, где принял участие во внеочередном заседании Совета нижней палаты парламента. Кандидатуру нынешнего главы ФНС на пост премьер-министра предложил президент Владимир Путин.
Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьера

Как стало известно, Госдума рассмотрит вопрос о назначении Мишустина на пост председателя правительства уже 16 января.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отставке кабинета министров. Российский лидер также провел рабочую встречу с главой ФНС Михаилом Мишустиным, на которой и предложил ему возглавить кабинет министров.

Михаил Мишустин на полгода младше Дмитрия Медведева – он родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт по специальности "системы автоматизированного проектирования". Доктор экономических наук, действительный государственный советник Российской Федерации I класса. Занимал должности замруководителя Государственной налоговой службы России, замминистра по налогам и сборам, руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами. На должность главы Федеральной налоговой службы Мишустин был назначен 6 апреля 2010 года, напоминает "Интерфакс".

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