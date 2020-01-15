Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьера 16 января

Совет парламента на внеочередном заседании обсуждает предложение президента

Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, где принял участие во внеочередном заседании Совета нижней палаты парламента. Кандидатуру нынешнего главы ФНС на пост премьер-министра предложил президент Владимир Путин.

Как стало известно, Госдума рассмотрит вопрос о назначении Мишустина на пост председателя правительства уже 16 января.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отставке кабинета министров. Российский лидер также провел рабочую встречу с главой ФНС Михаилом Мишустиным, на которой и предложил ему возглавить кабинет министров.

Михаил Мишустин на полгода младше Дмитрия Медведева – он родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт по специальности "системы автоматизированного проектирования". Доктор экономических наук, действительный государственный советник Российской Федерации I класса. Занимал должности замруководителя Государственной налоговой службы России, замминистра по налогам и сборам, руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами. На должность главы Федеральной налоговой службы Мишустин был назначен 6 апреля 2010 года, напоминает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"