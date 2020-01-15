"Жесткий исполнитель": в Совфеде оценили кандидатуру Мишустина

Эксперты называют главу ФНС "большим профессионалом"

Михаила Мишустина в Совете Федерации называют достойным кандидатом на пост премьер-министра. Отмечается, что он показал себя с лучшей стороны на посту главы Федеральной налоговой службы. При этом Мишустин – жесткий управленец.

"Он показал себя на должности главы ФНС как очень жесткий исполнитель", - приводит РИА Новости мнение замглавы экономического комитета Совфеда Сергея Калашникова.

Сенаторы хорошо знают Мишустина. Они плотно взаимодействовали с ним, в частности, в законотворческой работе.

Президент РФ внес для рассмотрения в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра РФ. "Очень достойная кандидатура, большой профессионал, который доказал на деле свою эффективность. Ведомство - лидер", - сказал журналистам вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

Об отставке правительства Дмитрия Медведева стало известно 15 января. Ближе к вечеру пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру Мишустина в качестве премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.

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