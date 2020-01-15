ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России будет сформировано новое правительство

22:09
  • среда
  • 15 января 2020

Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьера 16 января

В России будет сформирован новый кабинет министров. В среду Владимир Путин предложил должность премьер-министра Михаилу Мишустину. До этого дня он был руководителем Федеральной налоговой службы, передает "ТВ Центр".
"Жесткий исполнитель": в Совфеде оценили кандидатуру Мишустина

Вечером в Кремле прошла встреча Владимира Путина с Михаилом Мишустиным. Заручившись согласием кандидата, президент направил обращение в Госдуму. В соответствии с Конституцией страны, парламент должен в течение недели дать согласие на назначение Мишустина председателем правительства.

В среду претендент уже встретился с членами Совета Думы, завтра утром он выступит перед парламентскими фракциями, и завтра же палата проведёт пленарное заседание для рассмотрения кандидатуры

Михаилу Мишустину - 53 года. Он окончил Московский станко-инструментальный институт. Работая в Международном компьютерном клубе, занимался привлечением в Россию новейших технологий. Позднее перешёл на государственную службу.

С 2010 года Мишустин возглавлял федеральное налоговое ведомство. Его работа на этом посту была отмечена широким внедрением электронных технологий. И как результат - улучшением качества обслуживания, резким снижением злоупотреблений, и существенным увеличением собираемости налогов. Так, с 2015 года объём ежегодных поступлений налогов в бюджет, невзирая на экономические сложности, вырос на 37 процентов.

До утверждения Михаила Мишустина в должности обязанности председателя правительства будет исполнять Дмитрий Медведев. Сегодня он обратился к Владимиру Путину с просьбой об отставке. И объяснил это тем, что в ежегодном Послании, с которым президент выступил днём перед Федеральным собранием, был предложен ряд изменений в системе власти. Владимир Путин обсудил этот вопрос с Дмитрием Медведевым, а затем собрал членов правительства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин и Михаил Мишустин во время встречи
Владимир Путин и Михаил Мишустин во время встречи
Заседание правительства России
Заседание правительства России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.