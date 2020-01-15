В России будет сформировано новое правительство

Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьера 16 января

В России будет сформирован новый кабинет министров. В среду Владимир Путин предложил должность премьер-министра Михаилу Мишустину. До этого дня он был руководителем Федеральной налоговой службы, передает "ТВ Центр".

Вечером в Кремле прошла встреча Владимира Путина с Михаилом Мишустиным. Заручившись согласием кандидата, президент направил обращение в Госдуму. В соответствии с Конституцией страны, парламент должен в течение недели дать согласие на назначение Мишустина председателем правительства.

В среду претендент уже встретился с членами Совета Думы, завтра утром он выступит перед парламентскими фракциями, и завтра же палата проведёт пленарное заседание для рассмотрения кандидатуры

Михаилу Мишустину - 53 года. Он окончил Московский станко-инструментальный институт. Работая в Международном компьютерном клубе, занимался привлечением в Россию новейших технологий. Позднее перешёл на государственную службу.

С 2010 года Мишустин возглавлял федеральное налоговое ведомство. Его работа на этом посту была отмечена широким внедрением электронных технологий. И как результат - улучшением качества обслуживания, резким снижением злоупотреблений, и существенным увеличением собираемости налогов. Так, с 2015 года объём ежегодных поступлений налогов в бюджет, невзирая на экономические сложности, вырос на 37 процентов.

До утверждения Михаила Мишустина в должности обязанности председателя правительства будет исполнять Дмитрий Медведев. Сегодня он обратился к Владимиру Путину с просьбой об отставке. И объяснил это тем, что в ежегодном Послании, с которым президент выступил днём перед Федеральным собранием, был предложен ряд изменений в системе власти. Владимир Путин обсудил этот вопрос с Дмитрием Медведевым, а затем собрал членов правительства.

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