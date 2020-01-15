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"Новая глава": США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки

21:42
  • среда
  • 15 января 2020

Детали договора держатся в секрете

Соглашение о первой фазе сделки по урегулированию торговых споров между США и Китаем подписано. Церемония состоялась в Белом доме.
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Подписание документа прошло с большой помпой. Кроме Дональда Трампа, присутствовал весь финансово-экономический блок американского правительства, советник и дочь президента США Иванка Трамп, зять и старший советник американского лидера Джаред Кушнер, члены Конгресса, губернаторы.

Не смогли пропустить церемонию также патриарх американской дипломатии Генри Киссинджер, а также представители крупнейших американских компаний, включая Boeing, MasterCard, Visa, ConocoPhillips.

Китайская делегация была менее представительной. Ее возглавил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Он и Дональд Трамп поставили свои подписи под историческим документом. Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что подписание соглашения открывает новую главу в отношениях Вашингтона и Пекина, передает ТАСС.

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