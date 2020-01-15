Фигурист не спросил разрешения у Билана

Фигуристу Илье Авербуху пригрозили штрафом в 5 миллионов рублей. Именно столько, по данным продюсера Яны Рудковской, придется залпатить олимпийскому чемпиону за неправомерное использование композиции Димы Билана.

Рудковская считает, что Авербух не имел права использовать песню Билана под названием "Держи" в одном из своих ледовых шоу. По словам продюсера, хореограф "скоммунистил" чужую песню и "залег в кусты, да так что и Первый канал не в курсе происходящего".

"Я вам этого не прощаю, знайте! Штраф, говорят, за такое безобразие до 5 млн рублей", — написала музыкальный продюсер в своем телеграм-канале. Рудковская отметила, что целый месяц ждала от Авербуха извинений – однако в конце концов решила, что ему, как богатому человеку, проще заплатить.

Ранее Рудковская пристыдила Авербуха за "экономию" на олимпийских чемпионах. Продюсер заявила, что Авербух скупится и очень мало платит звездам мирового уровня, которые выходят на лед по три раза за день. Якобы, чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева получает 150 тысяч рублей за участие в шоу "Волшебник страны Оз".

Для сравнения приводилось шоу Татьяны Навки "Спящая красавица". Участвующая в нем олимпийская чемпионка Алина Загитова за каждый выход на лед зарабатывала 10 тысяч долларов – это примерно 630 тысяч рублей. Авербух, в свою очередь, опроверг эту информацию. Однако на обвинения в использовании песни Билана пока не отреагировал, пишет "МК".

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