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Авербуху пригрозили штрафом в 5 миллионов

22:09
  • среда
  • 15 января 2020

Фигурист не спросил разрешения у Билана

Фигуристу Илье Авербуху пригрозили штрафом в 5 миллионов рублей. Именно столько, по данным продюсера Яны Рудковской, придется залпатить олимпийскому чемпиону за неправомерное использование композиции Димы Билана.
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Рудковская считает, что Авербух не имел права использовать песню Билана под названием "Держи" в одном из своих ледовых шоу. По словам продюсера, хореограф "скоммунистил" чужую песню и "залег в кусты, да так что и Первый канал не в курсе происходящего".

 "Я вам этого не прощаю, знайте! Штраф, говорят, за такое безобразие до 5 млн рублей", — написала музыкальный продюсер в своем телеграм-канале. Рудковская отметила, что целый месяц ждала от Авербуха извинений – однако в конце концов решила, что ему, как богатому человеку, проще заплатить.

Ранее Рудковская пристыдила Авербуха за "экономию" на олимпийских чемпионах. Продюсер заявила, что Авербух скупится и очень мало платит звездам мирового уровня, которые выходят на лед по три раза за день. Якобы, чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева получает 150 тысяч рублей за участие в шоу "Волшебник страны Оз".

Для сравнения приводилось шоу Татьяны Навки "Спящая красавица". Участвующая в нем олимпийская чемпионка Алина Загитова за каждый выход на лед зарабатывала 10 тысяч долларов – это примерно 630 тысяч рублей. Авербух, в свою очередь, опроверг эту информацию. Однако на обвинения в использовании песни Билана пока не отреагировал, пишет "МК".

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