Российское посольство в Ливане взяли под усиленную охрану

На территорию диппредставительства попали две гранаты

Российское посольство в Ливане взято под усиленную охрану после того, как на его территорию попали две гранаты со слезоточивым газом.

Здание диппредставительства находится рядом с отделом полиции, отмечает "ТВ Центр". Туда были доставлены участники протестных акций, прошедших накануне. Собравшиеся требовали освободить задержанных. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.

Никто из сотрудников посольства и членов их семей не пострадал. По данным ливанского Красного креста, во время столкновений в Бейруте ранения получили 35 демонстрантов и 15 полицейских.

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