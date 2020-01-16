Документы против Трампа передали в Сенат

Президент США отреагировал эмоционально

Демократы передали в Сенат обвинительное заключение против Трампа, на основании которого они рассчитывают вынести главе Белого дома импичмент.

Церемонию транслировали ведущие американские телеканалы в прямом эфире. Сначала спикер нижней палаты Нэнси Пелоси, вооружившись дюжиной ручек, подписала две статьи обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. После этого семь человек - так называемые "назначенные менеджеры импичмента" во главе с руководителем спецкомитета по разведке Адамом Шиффом направились в Сенат.

Документы передали лидеру республиканского большинства в верхней палате Митчу Макконнеллу. На всё происходящее как всегда эмоционально отреагировал Дональд Трамп, сообщает "ТВ Центр". В соцсетях он назвал демократов бездельниками. Само судебное разбирательство в Конгрессе начнется не раньше вторника.

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