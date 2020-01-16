"Бежать некуда": жители сирийского Миньяна гибнут под обстрелами боевиков

Улицы усеяны минами, снарядами, гильзами, пулями

На востоке сирийской провинции Идлиб боевики устраивают провокации, тем самым нарушая соглашение о перемирии, достигнутое 9 января. Незаконные вооруженные формирования обстреливают населенные пункты в окрестностях Алеппо. Больше всего страдают жители поселка Миньян. Только за последние сутки там погибли два человека.

Террористам удалось прорваться к поселку Миньян на БМП. Но дальше окраины солдаты их не пропустили. Бронемашину подбили. Однако боевики успели несколько раз выстрелить по школе.

"В меня и моего друга стреляли боевики, друг погиб. Стреляют и сегодня, тогда мы прячемся в подвале и ждём, пока всё не прекратится", - сказал ученик школы в Миньяне Ахмед аль Абу.

Когда армия оттеснила террористов, людям казалось, что страшное позади. Но в последний месяц стало еще хуже. Обстрелы каждый день. Улицы усеяны минами, снарядами, гильзами, пулями. Сколько людей погибло, уже никто и не считает.

Обломки разбитой крыши над бывшей гостиной Абдуджалил вынес. Новую крыть боится. Говорит, все равно через неделю превратится в решето.

"Раньше боевики обстреливали наш поселок только по ночам, теперь и днём", - рассказал местный житель Нур Абдуджалил Абу Субхи.

Тяжелые боеприпасы одним попаданием складывают хлипкие дома пополам. Целых почти нет.

Миньян больше похож на гетто. С трех сторон окружен боевиками. Их позиции хорошо видны. Из развалин открывают огонь террористы.

Местные жители давно усвоили главное правило. Избегать открытых пространств и ходить только по улицам параллельным передовой.

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.

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