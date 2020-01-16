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Чего ждать от Михаила Мишустина на посту премьер-министра

09:48
  • четверг
  • 16 января 2020

Эксперт уверен, что у правительства будет новый эффективный стиль работы

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили отставку правительства. На вопрос ведущего Алексея Фролова о том, чего стоит ждать от нового премьер-министра, ответил Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры.

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Накануне пост председателя правительства Владимир Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину. Госдума рассмотрит его кандидатуру в четверг.

"Новые задачи и новый эффективный стиль (стоит ожидать от Мишустина - прим. ред.)! Но каким будет этот стиль, станет ясно только после того, как Мишустин озвучит приоритеты. От конкретных персоналий в новом кабинете мы поймем некоторые направления движения. Пока все это покрыто тайной", - сказал эксперт.

"Вопрос по поводу поправок в Конституцию. Госсовет, очевидно, получит гораздо более широкие полномочия и новый статус в структуре исполнительной власти?" – спросил Фролов.

"Он не является структурой исполнительной власти. Мне кажется, роль Госсовета как президентской структуры будет возрастать. И не только как экспертно-консультационной площадки, но и как "подготовителя решений" с точки зрения интересов регионов", - считает Чеснаков.

Полный комментарий смотрите в видео:

Видео: в России будет сформировано новое правительство:

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