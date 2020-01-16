В маринованных огурцах нашли нитраты и пестициды

Обнаружились также следы цинка

"Росконтроль" проверил маринованные огурцы семи брендов: "Маркет", "Дядя Ваня", "Грин Рэй", Bonduelle, "Скатерть - самобранка", "МеленЪ / Домашние рецепты", "6 соток".

По ГОСТу в банке должно быть не менее 55% огурцов. В продукции "6 соток" их оказалось всего 50%. Самым щедрым признали производителя "Дяди Вани", в чьей банке обнаружилось 61% огурцов.

В огурцах "Маркет", "Дядя Ваня", "6 соток" и Bonduelle специалисты нашли относительно много цинка. Это говорит о том, что до фасовки в банки они лежали на оцинкованной таре.

"Цинк считается биогенным элементом, необходимым человеку, поэтому норматив максимально допустимого содержания цинка в консервах из овощей в настоящее время не установлен, однако и раньше обнаруженное количество цинка считалось безопасным", - рассказала Анна Плахотник, ведущий эксперт "Росконтроля".

Эксперты установили, что все образцы соответствуют требованиям безопасности. В огурцах Bonduelle выявили нитраты, но в пределах допустимого. В продукции "Скатерть - самобранка", "МеленЪ / Домашние рецепты" и "6 соток" нашлись пестициды в незначительном количестве.

В итоге, как говорится на сайте "Росконтроля", специалисты рекомендовали к покупке все проверенные образцы.

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