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В маринованных огурцах нашли нитраты и пестициды

09:11
  • четверг
  • 16 января 2020

Обнаружились также следы цинка

"Росконтроль" проверил маринованные огурцы семи брендов: "Маркет", "Дядя Ваня", "Грин Рэй", Bonduelle, "Скатерть - самобранка", "МеленЪ / Домашние рецепты", "6 соток".
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По ГОСТу в банке должно быть не менее 55% огурцов. В продукции "6 соток" их оказалось всего 50%. Самым щедрым признали производителя "Дяди Вани", в чьей банке обнаружилось 61% огурцов. 

В огурцах "Маркет", "Дядя Ваня", "6 соток" и Bonduelle специалисты нашли относительно много цинка. Это говорит о том, что до фасовки в банки они лежали на оцинкованной таре.

"Цинк считается биогенным элементом, необходимым человеку, поэтому норматив максимально допустимого содержания цинка в консервах из овощей в настоящее время не установлен, однако и раньше обнаруженное количество цинка считалось безопасным", - рассказала Анна Плахотник, ведущий эксперт "Росконтроля". 

Эксперты установили, что все образцы соответствуют требованиям безопасности. В огурцах Bonduelle выявили нитраты, но в пределах допустимого. В продукции "Скатерть - самобранка", "МеленЪ / Домашние рецепты" и "6 соток" нашлись пестициды в незначительном количестве.  

В итоге, как говорится на сайте "Росконтроля", специалисты рекомендовали к покупке все проверенные образцы. 

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