Украина встревожена посланием Путина Федсобранию

Теперь Москва будет уважать только "силу и договорняки"

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало большую тревогу у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.

В частности, экс-министра беспокоит предложение о смене приоритетов Конституции России и международного права. По его мнению, это означает, что Москва перестанет соблюдать какие-либо правила и будет уважать только "силу и договорняки".

"Сейчас начнутся спекуляции вокруг персоналий, но Путин все равно останется центром принятия решений российской системы", - написал Климкин в Facebook.

В связи с этим Киеву придется договариваться с Москвой только при посредничестве тех, кого Россия "вынуждена уважать", передает издание argumenti.ru.

Накануне президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, предложив ряд поправок в Конституцию страны. В частности, глава государства считает необходимым разрешить Госдуме утверждать кандидатуру главы кабмина, ужесточить требования к кандидату в президенты, повысить роль Госсовета, закрепить принципы справедливого пенсионного обеспечения и индексацию размера МРОТ не ниже прожиточного минимума, расширить полномочия местного самоуправления.

После оглашения послания правительство премьер-министра Дмитрия Медведева ушло в отставку. На пост премьера Путин предложил главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. Его кандидатура будет рассмотрена сегодня, 16 января, на пленарном заседании.

Видео: как российские политики отреагировали на Послание Путина

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