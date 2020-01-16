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"Маленькая проказница": красавица-дочь Бородиной сбрила бровь

09:04
  • четверг
  • 16 января 2020

Ведущая "Дома-2" вышла из себя

Телеведущая Ксения Бородина, которая вместе с бизнесменом Курбаном Омаровым воспитывает двух дочерей и сына, опубликовала в Instagram забавное видео. Ведущая "Дома-2" увидела, что ее младшая дочь частично сбрила себе бровь.  
Маленькая дочь Бородиной испугалась рожать

На опубликованных кадрах Бородина спрашивает трехлетнюю Теону, зачем она сбрила себе бровь и где она взяла бритву. Девочка, заламывая руки и похныкивая, отвечает: "Не знаю". 

Ксения Бородина рассказала, что две недели назад Теона нашла отцовскую бритву. Она увидела, как Курбан Омаров бреется, и тоже захотела побриться. Тогда родители спрятали все бритвы.

"После этого видео поругала, скажу честно. Потому что первый раз объяснила спокойно, она не поняла. Пришлось строго поговорить с актрисой", - написала Бородина в Instagram. 

- Крутая девочка, - пишут в Сети. 

- Милаха. Ведь понимает, что нельзя, маленькая проказница. 

- Хулиганка маленькая. 

- Такая лапуля она. 

- Индивидуальность, что тут скажешь.

Ксения Бородина и бизнесмен Курбан Омаров поженились в 2015 году. От первого брака у телеведущей осталась дочь Мару. Первая жена предпринимателя подарила ему сына. Общая дочка Ксении и Курбана родилась в декабре 2015 года.

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