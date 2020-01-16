ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Чите сержанта ВС заподозрили в двойном убийстве

10:06
  • четверг
  • 16 января 2020

Пострадавшие скончались на месте

В Чите задержан военнослужащий, который может быть причастен к убийству двух человек.

По данным следствия, трагедия произошла вечером в среду, 15 января, в одном из общежитий города. Во время застолья 32-летний сержант Вооруженных сил России схватился за нож и несколько раз ударил двух гражданских мужчин 1977 и 1979 годов рождения. Мужчины скончались на месте, пишет ТАСС.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Если подтвердится информация, что подозреваемый – военный, то дело будет передано в военное следственное управление СКР.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военный с ножом
Военный с ножом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.