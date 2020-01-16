В Чите сержанта ВС заподозрили в двойном убийстве

Пострадавшие скончались на месте

В Чите задержан военнослужащий, который может быть причастен к убийству двух человек.

По данным следствия, трагедия произошла вечером в среду, 15 января, в одном из общежитий города. Во время застолья 32-летний сержант Вооруженных сил России схватился за нож и несколько раз ударил двух гражданских мужчин 1977 и 1979 годов рождения. Мужчины скончались на месте, пишет ТАСС.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Если подтвердится информация, что подозреваемый – военный, то дело будет передано в военное следственное управление СКР.

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