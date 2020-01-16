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Видео с места убийства пристава в суде Новокузнецка

09:41
  • четверг
  • 16 января 2020

В Кузбасс вылетели следователи из Москвы

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о стрельбе в суде в Новокузнецке (Кемеровская область).

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц", однако один из пострадавших умер и дело переквалифицировали на статью "Убийство".

В Кузбасс отправились опытные следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства для оказания помощи в сборе и фиксации доказательств.

СКР также показал видео из судебного участка мирового судьи. На кадрах можно заметить, как специалисты проводят следственные действия на месте убийства и собирают необходимые данные.

Стрельба в здании мирового суда произошла утром в четверг. 45-летний мужчина ворвался внутрь и открыл огонь из ружья. Он ранил судебного пристава и женщину, которая находилась в суде в качестве свидетеля по рассматриваемому делу.

Пристав получил серьезное ранение в живот и скончался в больнице. Нападавшего задержали сотрудники суда и Росгвардии.

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