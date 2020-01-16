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Малышева рассказала, кому грозит "самый хороший" рак

09:54
  • четверг
  • 16 января 2020

Она указала на связь между онкологией и группой крови

Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала о том, какому виду рака подвержены люди с разной группой крови. 
Малышева рассказала о первых признаках рака мозга

В эфире передачи "Жить здорово!" Малышева и ее коллеги сообщили, что носители первой группы крови чаще других сталкиваются с раком толстой кишки. Им рекомендовали сделать колоноскопию в 40 лет, если у их родных были проблемы с кишечником. 

Люди со второй группой крови рискуют заболеть раком желудка. Их призвали делать гастроскопию каждые два-три года после достижения 45 лет. 

Обладатели третьей группы крови подвержены раку поджелудочной железы. Вероятность заболеть повышается у людей с лишним весом. Эксперты посоветовали им записаться на ультразвуковое исследование брюшной полости и сдать биохимический анализ крови. 

Рак почек грозит носителям четвертой группы крови. По словам Елены Малышевой, это "самый хороший" вид онкологического заболевания, поскольку он относительно легко диагностируется и лечится.  "Сегодня даже почку не удаляют - только маленькую опухоль", - отметила телеведущая. 

Ранее Малышева рассказала, что несколько лет назад ей удалось защитить себя от рака толстого кишечника.  

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