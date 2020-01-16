Названа причина нетрудоспособности Кадырова

Его обязанности исполняет глава чеченского правительства

Пресс-секретарь Рамзана Кадырова сообщил, что глава Чечни проходит курс лечения.

"Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур", - сказал РИА Новости Альви Каримов, представитель Кадырова.

По его словам, чеченская конституция позволяет руководителю республики возлагать свои обязанности на председателя правительства во время болезни или отпуска. Каримов назвал это обычной практикой для субъектов Российской Федерации.

Он также напомнил, что Муслим Хучиев уже не раз исполнял обязанности главы Чечни. Например, это случилось в феврале 2019 года.

15 января СМИ сообщили, что Кадыров объявил о своей "временной нетрудоспособности" и передал полномочия Хучиеву. На сайте главы Чечни это распоряжение Кадырова датировано 13 января.

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